Turismo Minas Gerais se consolida como potência turística no Brazil Travel Market 2025 Com crescimento 100% acima da média nacional e mais de 32 milhões de visitantes em 2024, o estado reforça sua liderança no turismo brasileiro e destaca suas belezas, sabores e hospitalidade durante evento em Fortaleza

Unindo turismo, cultura e gastronomia, Minas Gerais reforçou seu potencial como um dos destinos mais procurados do Brasil ao encantar o público na 14ª edição do Brazil Travel Market (BTM) 2025.

O evento, realizado no final de outubro, reuniu profissionais do setor no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e consolidou-se como uma das maiores feiras de turismo das regiões Norte e Nordeste.

Com crescimento 100% acima da média nacional em 2024, Minas Gerais consolidou sua liderança no turismo brasileiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A posição só confirma o setor como um dos pilares do desenvolvimento econômico do estado, responsável por quase 7% do Produto Interno Bruto (PIB) mineiro e pela geração de milhares de empregos.

Ao todo, mais de 32 milhões de turistas estiveram em Minas Gerais em 2024. Desse total, 42,6 mil visitantes são estrangeiros, número 10,6% maior em relação ao ano anterior, segundo o Ministério do Turismo, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e a Polícia Federal.

Os dados deixam o estado em destaque no cenário nacional e mostram que Minas vem conquistando cada vez mais espaço no turismo de lazer, negócios e experiências culturais.

Com cerca de 5 mil profissionais do turismo, representantes de mais de dez países e 175 expositores entre destinos nacionais e internacionais, a BTM foi palco para que Minas mostrasse toda a sua força turística e cultural.

Inspirado nas paisagens da Cordilheira do Espinhaço e da Serra da Canastra, o estande mineiro uniu natureza, cultura e gastronomia em uma experiência imersiva que encantou os visitantes.

A participação contou com o apoio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), do Sebrae Minas e do Instituto Mundu, visando divulgar os destinos do estado, fortalecer sua imagem como um destino completo e atrair oportunidades que gerem emprego, renda e desenvolvimento.

“Estar no BTM é uma oportunidade estratégica para Minas Gerais se apresentar como um destino completo, que une natureza, cultura, gastronomia e um acolhimento inigualável. Nosso objetivo é mostrar ao Brasil e ao mundo que Minas tem experiências únicas em cada canto do estado, fruto do trabalho integrado entre governo, municípios, o trade turístico e as comunidades locais”, destaca a secretária de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Botega.

Minas em destaque: natureza, cultura e acolhimento

O estande de Minas proporcionou uma experiência sensorial e afetiva aos visitantes. Com ambientação em madeira e áreas de convivência acolhedoras, o espaço remetia às riquezas naturais e à hospitalidade do território mineiro.

Um dos grandes destaques foi a Cozinha Viva, que apresentou o talento dos chefs Manoela Lebron, Mariana Gontijo e Leo Gomes.

Durante o evento, o público pôde saborear cafés especiais, queijos premiados, doces típicos, biscoitos e drinks artesanais, uma verdadeira celebração da autenticidade e do sabor das Minas Gerais.

Minas Gerais se consolida como potência turística no Brazil Travel Market 2025 | Foto: Divulgação/Estado de Minas

Rotas turísticas em potencial

Os visitantes também tiveram a oportunidade de conhecer rotas e circuitos turísticos que mostram o potencial cultural e natural de Minas Gerais, como os circuitos do Velho Chico e Lago de Irapé, além dos municípios de Aiuruoca e Camanducaia (Monte Verde).

As rotas do Cipó, do Queijo do Serro, do Caparaó Mineiro e da Agonia apresentaram itinerários que unem natureza, religiosidade, sabores e hospitalidade, expressando toda a diversidade e identidade mineira.

“As rotas do Cipó, do Queijo do Serro, do Caminho da Agonia e do Caparaó traduzem a essência de Minas. Elas conectam tradição, turismo de natureza e religiosidade, gerando renda para centenas de famílias. Por meio do programa Check-in Turismo, estruturamos destinos e governanças locais para fortalecer o turismo e valorizar os pequenos negócios”, afirma Marcelo de Souza e Silva, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas.

Movimentação da economia

A delegação mineira também contou com representantes do Dayrell Hotel, Centro de Convenções de Belo Horizonte e Mercado Central, reforçando o potencial do turismo urbano e de negócios no estado.

“A presença de Minas Gerais na BTM amplia nossa visibilidade nacional e internacional. O Mercado Central, que é o terceiro maior do mundo, recebe diariamente turistas de todas as partes e representa o coração da cultura e da identidade mineira. Estar aqui é fortalecer essa rede de turismo que beneficia todos os agentes envolvidos”, ressalta Luiz Carlos Braga, superintendente do Mercado Central de Belo Horizonte.



Carnaval: folia que movimenta e encanta

Com mais de 13 milhões de foliões e recordes de ocupação hoteleira, o Carnaval da Liberdade impulsiona a economia e reforça o protagonismo cultural mineiro.

O Carnaval 2025 confirmou Minas Gerais como um dos destinos mais procurados e acolhedores do Brasil. Foram 6 milhões de foliões em Belo Horizonte e 7,1 milhões no interior, representando crescimento de 10% em relação ao ano anterior.

O impacto econômico foi expressivo, movimentando R$ 5,2 bilhões, segundo o Observatório do Turismo de Minas Gerais.

A ocupação hoteleira atingiu 87,5% na capital, com pico de 90,2% no domingo de carnaval, e chegou a 100% em diversas regiões do interior, como Mar de Minas, Cidades Históricas e Mantiqueira de Minas.

O sucesso do Carnaval da Liberdade, marca do Governo de Minas, reforça o papel do estado como referência em turismo cultural e de experiência.

O Aeroporto Internacional de Confins registrou 190 mil passageiros entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março, enquanto o Terminal Rodoviário de Belo Horizonte e outros pontos do interior receberam cerca de 200 mil viajantes, com destaque para os fluxos vindos de São Paulo e Rio de Janeiro.

