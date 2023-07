A- A+

MUNDO Mineradora da Noruega descobre depósito de minerais que pode abastecer carros elétricos por 50 anos De acordo com a empresa, além da rocha fosfática, carregada com o fósforo mineral, o depósito ainda reúne montantes de vanádio e titânio

Uma mineradora da Noruega anunciou a descoberta de um depósito de minerais capaz de abastecer carros elétricos e fornecer energia para painéis solares por 50 anos. A Norge Mining estimou que a reserva some até 70 bilhões de toneladas de fósforo, o suficiente para atender a demanda das cinco próximas décadas de um dos ativos mais importantes para a economia da União Europeia.

De acordo com a empresa, além da rocha fosfática, carregada com o fósforo mineral, o depósito ainda reúne montantes de vanádio e titânio, também considerados estratégicos para a economia europeia.

Até então, a maior quantidade de rocha de fosfato havia sido localizada na região ocidental do Saara, no Marrocos, com cerca de 50 bilhões de toneladas, segundo a BBC. A rede britânica destaca que a demanda global por fósforo chega a 50 milhões de toneladas, por ano.

Atualmente, cerca de 90% do fosfato extraído de rochas é usado pela indústria agrícola, na produção de fertilizantes. Como se trata de um recurso finito na natureza, especialistas temem que a dependência do fosfato nesse segmento leve, no futuro, a uma possível escassez de alimentos. A aplicação industrial do fósforo também preocupa pelo impacto ambiental, já que o fertilizante fosfatado que escorre com a água da chuva tem sido vinculado à proliferação de algas em rios.



Além disso, nos últimos anos, o fósforo passou a ser considerado estratégico para a indústria de chips de computador, painéis solares e baterias usadas em carros elétricos. Os dois últimos têm ganhado impulso no mercado pelos benefícios prometidos ao meio ambiente. No entanto, a extração e o refino do fósforo pode ser altamente poluentes. Com isso, a Norge Mining tem afirmado que vai usar as técnicas de captura e armazenamento de carbono para reduzir emissões durante o processo.

