Negócios Mineradora de Eike Batista: fundo Planck arremata ativos da MMX pelo lance mínimo Sem outros licitantes, proponente preferencial vai pagar R$ 66,3 milhões por papeis da empresa, incluindo despesas processuais e correção do valor de avaliação pela inflação

Sem licitantes, o Planck arrematou pelo lance mínimo de ativos da MMX, mineradora fundada por Eike Batista e que teve a falência decretada em 2021. O fundo de investimento em infraestrutura — que era o proponente preferencial do certame — vai pagar R$ 66,3 milhões pelo lote, somando o lance mínimo de R$ 60 milhões, R$ 3 milhões em despesas processuais e mais R$ 3,3 milhões em correção do valor pela inflação.

O leilão, ao qual O GLOBO teve acesso ao resultado, inclui os ativos da massa falida da MMX no Porto do Sudeste, na Baía de Sepetiba, Itaguaí. E foi conduzido pelo juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira, na sede da 3ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Centro da capital fluminense.

O valor total estava definido em R$ 63 milhões, já incluindo despesas com custas processuais. Após o leilao, ficou acordado que a proposta de R$ 60 milhões seria reajustada pela inflação do período de 1º de dezembro de 2024, quando foi feita a avaliação dos ativos, até a data desta quinta-feira.

O certame estava previsto para ser realizado em meados do ano passado, mas acabou sendo postergado em consequência a questionamentos apresentados pelo Ministério Público e, depois, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Posteriormente, o tramite acabou sendo mantido.

A MMX chegou à falência a reboque da derrocada da antiga EBX, holding de empresas de Eike Batista. O Porto do Sudeste foi desenhado para escoar a produção da MMX em Minas Gerais. Quando a mineradora entreou em recuperação judicial, em 2014, o porto trocou de mãos, sendo adquirido pela holandesa Trafigura e pelo Mubadala, o fundo soberano de Abu Dhabi.

O leilão inclui 9.519.226 debêntures conversíveis em ações do Porto do Sudeste, além de 6.336.766 ações ordinárias da empresa. Juntos, esses ativos foram avaliados em R$ 57,88 milhões pela B23 Capital Assessores Financeiros.

O leilão foi realizado pelo sistema de stalking horse offer, ou seja contando com um proponente com preferência para arrematar o ativo pelo valor mínimo determinado pela Justiça. É um mecanismo que garante à massa falida que haverá uma proposta pelo ativo à venda.

Condenado na Justiça e na CVM, Eike vem trabalhando para voltar à cena dos grandes negócios. Desta vez, aposta em combustível verde, com a produção de etanol a partir de uma supercana-de-açúcar. A ideia é que o insumo seja usado ainda para fabricar combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês) e embalagens biodegradáveis.

A nova empreitada seria patrocinada pela venda de um criptoativo que acabou barrada no país pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O ex-bilionário atendeu as exigências do regulador, justificando que o Eike token foi criado para ser comercializado fora do Brasil. Ele planeja levantar US$ 100 milhões com essa operação, ou um décimo do que diz valer a nova empreitada.

