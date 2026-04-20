Comércio Internacional
Minério de ferro sobe 0,95% em Cingapura, a US$ 106,80 a tonelada, em linha com Dalian
Produção tem sido relativamente fraca, limitando o acúmulo de estoque, dizem os analistas da corretora Zhonghui Futures
Minério de ferro sobe 0,95% em Cingapura, a US$ 106,80 a tonelada, em linha com Dalian - Foto: Reprodução/Internet
O minério de ferro negociado na bolsa de Cingapura avançou nesta segunda-feira, 20, revertendo a queda que apresentou na sexta-feira, 17. O contrato futuro para entrega em maio subiu 0,95%, cotado a US$ 106,80 por tonelada. O movimento vem em linha com Dalian.
Os preços do minério de ferro subiram devido ao baixo estoque e à forte demanda. A produção tem sido relativamente fraca, limitando o acúmulo de estoque, dizem os analistas da corretora Zhonghui Futures.
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Enquanto isso, a demanda global tem sido bastante forte graças à melhoria no ambiente macroeconômico, afirmam. No curto prazo, os preços provavelmente subirão, embora possam ser voláteis, esperam.