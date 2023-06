A- A+

BRASIL Minha Casa Minha Vida é aprovado na Câmara com repasse de anual de R$7 bi para estados e municípios MP do governo foi modificada por comissão mista no Congresso. Programa retoma atendimento por faixas de renda

A medida provisória do programa Minha Casa Minha Vida foi aprovada pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (7).



O texto do governo, apresentado no início do ano, passou por alterações dos parlamentares. Uma delas trouxe o repasse obrigatório de até R$ 7 bilhões ao ano para estados e municípios investirem em habitação.

A proposta segue para o plenário do Senado. O prazo final do texto é até o dia 14 de junho. Após esse período, a MP caducaria, se tornando inválida.

Entre as principais mudanças no texto do governo, estão:

Fim do monopólio da Caixa para operação do programa. Governos estaduais, municipais e bancoas privados poderão participar do MCMV;

Preferência para mulheres vítimas de violência e mães solo na cadastro;

Cobrança de tarifa reduzida de energia para os moradores do programa. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá regulamentar a compensação do benefício nas demais contas de energia elétrica;

Incentivo fiscal para empresas que construírem unidades habitacionais em centros urbanos e abastecidas com energia limpa.



O texto traz de volta o Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas que operam na faixa 1 do programa. Esse regime, na prática, reduz os impostos pagos pelas empresas que operam nessa faixa. Ele vigorou até o ano passado.

— Isso implica no custo de obras. Há uma alíquota diferente para o faixa 1 para adequarmos o custo de obra ao custo final — justificou o relator da MP, deputado Fernando Marangoni (Uniao-SP).

Texto do governo

O Minha Casa Minha Vida substituiu o Casa Verde e Amarela, do governo Jair Bolsonaro, e retomou a adesão de beneficiários por faixa de renda:

Faixa 1 (renda de até R$ 2.640);

Faixa 2 (até 4.400);

Faixa 3 (até R$ 8 mil).

