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Minha Casa, Minha Vida é responsável por mais da metade dos lançamentos imobiliários em 2026

No segundo trimestre, o programa respondeu por 58% dos lançamentos residenciais no mercado pesquisado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

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Nas vendas, foram 58.392 unidades enquadradas no programa habitacional, equivalentes a 51% do total registrado no segundo trimestre deste anoNas vendas, foram 58.392 unidades enquadradas no programa habitacional, equivalentes a 51% do total registrado no segundo trimestre deste ano - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O Minha Casa, Minha Vida ganhou espaço no mercado imobiliário brasileiro em 2026 e colocou a habitação popular no centro das decisões de novos investimentos do setor. No segundo trimestre, o programa respondeu por 58% dos lançamentos residenciais no mercado pesquisado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), a maior participação desde o início da série histórica, em 2019.

Nas vendas, foram 58.392 unidades enquadradas no programa habitacional, equivalentes a 51% do total registrado no período. O levantamento, elaborado pela Brain Inteligência Estratégica, abrange 221 cidades. 

Para Paulo Kucher, vice-presidente comercial da Lyx Participações e Empreendimentos, o desempenho do programa reforça a importância de aproximar as condições de crédito da realidade de quem procura o primeiro imóvel.

“O interesse pela casa própria precisa encontrar uma condição de compra possível. A família considera a entrada, a prestação e as despesas que terá depois da mudança. Para quem constrói, o desafio é desenvolver um empreendimento que caiba nesse orçamento e atenda às necessidades de moradia”, explica. 

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Planejamento
A escolha de onde construir é uma das etapas dessa análise. O valor do terreno e as condições urbanas do entorno influenciam o planejamento dos projetos. Na avaliação divulgada pela CBIC junto aos indicadores, o custo dos terrenos foi apontado como um dos fatores que dificultam a viabilização de empreendimentos de habitação de interesse social em grandes centros. 

Na prática, a questão também envolve a relação entre localização, infraestrutura e preço final. Municípios de regiões metropolitanas vêm se tornando alternativas para novos projetos, cuja viabilidade depende das características de cada terreno e do atendimento às necessidades dos futuros moradores.

“A escolha da localização exige olhar para o conjunto: acesso, serviços, infraestrutura e custo do empreendimento. O planejamento precisa considerar tanto a execução da obra quanto a rotina de quem vai morar ali”, explica Kucher. 

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