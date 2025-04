A- A+

PROGRAMA HABITACIONAL Minha Casa, Minha Vida: governo aprova reajustes nas faixas do programa; veja valores De acordo com dados do governo, a medida tem potencial de beneficiar 100 mil famílias

O Conselho Curador do FGTS aprovou, nesta terça-feira, proposta do Ministério das Cidades que reajusta as três faixas de renda do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

A medida é adotada periodicamente para corrigir os valores pela inflação.

De acordo com dados do governo, a medida tem potencial de beneficiar 100 mil famílias.

Pela nova regra do programa, ficará assim:

Faixa 1: valor máximo por família subirá de R$ 2.640 para R$ 2.850 mensais;

Faixa 2: renda máxima subirá de R$ 4,4 mil para R$ 4,7 mil;

Faixa 3: ganho familiar subirá de R$ 8 mil para R$ 8,6 mil.

Em todos os casos, os ganhos valem para a família inteira e não é o rendimento per capita (por pessoa).

Os juros do programa, que variam entre 4% ao ano e 8,16%, dependendo da renda e da região, foram mantidos. No Norte e Nordeste, as condições são mais facilitadas.

O colegiado também aprovou alteração no orçamento do programa para incorporar na Faixa 3 um volume de R$ 15 bilhões do fundo social do pré-sal.

A medida tem por objetivo compensar a destinação de R$ 15 bilhões do FGTS para a classe média, com a criação de uma nova Faixa, a 4, para atender famílias com renda de até R$ 12 mil.

Veja também