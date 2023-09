Minha Casa, Minha Vida: governo diz que 50 imóveis da União já foram destinados a 7.188 moradias

A- A+

O governo anunciou nesta quarta-feira que o total de 50 imóveis da União já foram destinados ao programa Minha Casa, Minha Vida desde o começo do ano. São prédios, terrenos e galpões que poderão se transformar em 7.188 unidades de habitação popular.

Nesta quarta-feira, seis imóveis localizados nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Roraima foram anunciados, com capacidade estimada para 410 novas habitações populares.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), dois imóveis ficam no Rio de Janeiro, um em Duque de Caxias, com capacidades para 150 moradias, e outro na capital, onde estão previstas 20 unidades. Em Duque de Caxias, o imóvel tem área descrita de 42.588,23 m² e fica localizado na Avenida Leonel de Moura Brizola, bairro São Bento. No Rio, o imóvel se divide em dois bens na Rua da Constituição nº 36 e nº 38, com áreas de 324,42 m2 e 501,38 m2, respectivamente.

Imóveis abandonados

Há também dois imóveis previstos em Pernambuco, ambos em Petrolina, que podem virar mais 100 moradias. Na capital baiana, está estimada a construção de 60 unidades. E em Caracaraí, em Roraima, estão previstas mais 60 habitações populares. Agora, o governo abrirá para propostas de entidades que queiram participar do programa.

No fim de julho, O Globo mostrou que o governo federal havia mapeado aproximadamente 500 bens da União, que serão destinados a moradias populares, saúde pública, educação, atividades esportivas e culturais.

Esses são imóveis, na maior parte, abandonados ou ocupados por movimentos sociais. Os anúncios fazem parte do programa "Democratização dos Imóveis da União", criado pelo MGI, comando por Esther Dweck.

A meta para os 500 bens é entregá-los às prefeituras, famílias de baixa renda ou ao setor privado até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2026.

