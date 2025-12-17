A- A+

BRASIL Minha Casa, Minha Vida terá novo teto para o valor do imóvel nas faixas 1 e 2. Veja valores Atualização valerá para municípios do Centro-Oeste, Nordeste e Norte

O Conselho Curador do FGTS aprova na quinta-feira novos ajustes do teto do valor do imóvel do programa Minha Casa, Minha Vida nas faixas 1 e 2 (renda de até R$ 4,7 mil) nos municípios do Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

Segundo técnicos do Ministério das Cidades, o limite de R$ 255 mil será corrigido em 4% em média. A tabela está congelada há cerca de três anos.

O teto do valor do imóvel nos municípios do interior de São Paulo e Rio de Janeiro já foi reajustado pelo mesmo percentual. Nas capitais, o valor se manteve em R$ 350 mil.

Já na faixa 3 (renda familiar de até R$ 8,6 mil) do programa, o limite do valor do imóvel é de R$ 500 mil. Acima dessa renda, até R$ 12 mil (faixa 4 do programa), o teto também é esse.



De com as regras do programas, famílias de baixa renda e nas regiões Norte e Nordeste têm acesso a juros mais baixos e a um desconto concedido pelo FGTS para permitir que a prestação caiba no orçamento familiar. Os juros variam entre 4% ao ano e 10,5% ao ano e o desconto de até R$ 55 mil por família.

Verba de R$ 70 milhões para comemorar 60 anos do FGTS

O Conselho deverá aprovar também proposta do Ministério do Trabalho de liberação de cerca de R$ 70 milhões para eventos comemorativos aos 60 anos do FGTS. Haverá também campanhas de esclarecimento sobre a importância do Fundo.

Para vetar uso político dos recursos, os conselheiros exigem que todas as peças publicitárias passem pela aprovação do colegiado, disse um técnico a par do assunto.

Veja também