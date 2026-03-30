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Minicursos gratuitos são abertos na Imbiribeira

São oferecidas vagas nas áreas de Estética e Cosmética, Direito, Fisioterapia, Nutrição e Administração

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São oferecidos são 5 minicursosSão oferecidos são 5 minicursos - Foto: Divulgação

O Centro Universitário Tiradentes - Unit, na Imbiribeira, vai oferecer a partir desta segunda-feira (30) minicursos que integram o projeto Imersão Unit e envolvem os cursos de Estética e Cosmética, Direito, Fisioterapia, Nutrição e Administração.

A programação vai até quarta (1°). Serão três dias com oficinas e workshops gratuitos conduzidos por mestres, doutores e especialistas convidados do mercado. Abertos ao público, os minicursos integram o projeto Imersão Unit e envolvem os cursos de Estética e Cosmética, Direito, Fisioterapia, Nutrição e Administração. 

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A iniciativa trará temas como maquiagem profissional, locação de imóveis urbanos, fisioterapias que impactam o bebê e a família, prescrição de dietas e declaração do Imposto de Renda. O público-alvo são estudantes, profissionais da área e interessados nos temas. Os interessados devem inscrever-se por meio do site

*Com informações da assessoria

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