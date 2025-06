A- A+

GRIPE AVIÁRIA Ministério da Agricultura confirma caso de gripe aviária em aves domésticas no Mato Grosso Ações de vigilância serão implantadas no raio de 10 km do foco

O Ministério da Agricultura confirmou, em nota divulgada neste domingo, a detectação de gripe aviária em uma criação de aves domésticas de subsistência no município de Campinápolis, no Mato Grosso.

Esse é o quarto foco da doença em aves de subsistência detectado no Brasil. Foram tomadas medidas de erradicação e as ações de vigilância no raio de 10 km ao redor do foco. O Ministério da Agricultura informou que, no raio detectado, não há estabelecimentos avícolas comerciais.

A pasta diz que a detecção da gripe aviária em aves de subsistência não traz restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros. O consumo e a exportação de produtos permanecem seguros, de acordo com o ministério.

No início de maio, o Brasil suspendeu os embarques de frango para a China e a União Europeia por 60 dias após a confirmação do primeiro caso de influenza aviária altamente patogênica em uma granja comercial no país.

No dia 16 de maio, o Ministério da Agricultura confirmou o primeiro caso de gripe aviária em granjas comerciais do Brasil. Desde que o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) foi detectado no país, em maio de 2023, o agente estava restrito a aves silvestres.

De acordo com a pasta, o caso foi identificado num estabelecimento em Montenegro, município do Rio Grande do Sul. Medidas de contenção previstas no Plano de Contingência Nacional do Setor Saúde para Influenza Aviária foram tomadas, como o abatimento dos animais para evitar a disseminação do vírus.

