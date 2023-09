Ministério da Agricultura confirma terceiro caso de gripe aviária em criação de aves domésticas

A- A+

O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) confirmou, em nota divulgada nesta segunda-feira, mais um caso da doença causada pelo vírus da influenza aviária em uma criação de aves domésticas de subsistência na cidade de Bonito (MS). Esse é o primeiro foco da doença registrado no estado, e o terceiro em aves de subsistência detectado no Brasil.

Com isso, o total de focos confirmados no Brasil sobe para 103, sendo 100 em aves silvestres e três de aves de subsistência.

Segundo o Ministério, não há estabelecimentos avícolas industriais nas áreas de risco epidemiológico ao redor do foco. Ainda de acordo com a pasta, a detecção do caso em Bonito em aves de subsistência, não traz restrições para as exportações brasileiras.

"O consumo e a exportação de produtos avícolas permanecem seguros. Não há mudanças no status brasileiro de livre da influenza aviária perante a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), por não haver registro da doença na produção comercial", diz a nota.

A pasta comunica ainda que medidas sanitárias estão sendo aplicadas para contenção e erradicação do foco e alerta que a população não deve recolher aves mortas:

"O Mapa segue alertando a população para que não recolham as aves que encontrarem doentes ou mortas e acionem o serviço veterinário mais próximo para evitar que a doença se espalhe".

