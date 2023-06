A- A+

BRASIL Ministério da agricultura fecha três fábricas e apreende 200 mil litros de bebidas adulteradas Nomes das marcas só serão divulgados após o fim do processo administrativo

O Ministério da Agricultura e Pecuária apreeendeu 200 mil litros de bebidas adulteradas e fechou de forma preventiva três fábricas. O trabalho da fiscalização abrangeu fabricantes de néctares, vinagre, vinho, aguardente, cachaça e água de coco.

A pasta alega que a divulgação das marcas dos produtos apreendidos somente será passível, após o trânsito em julgado do processo administrativo de apuração das infrações.

Entre as irregularidades identificadas estão adição de açúcar de cana não autorizado ou acima dos limites legais permitido a sucos, água de coco e vinhos; diluição com água em excesso; uso de corantes e adoçantes como forma de mascarar o produto ao consumidor. Também foram detectados outros problemas como propaganda irregular; transporte de bebidas em condições inadequadas e irregulares e condições de produção inadequadas.

“As irregularidades encontradas visam aumentar os lucros das fábricas, mas colocam em risco a saúde dos consumidores e prejudicam a imagem do setor”, disse o auditor fiscal federal agropecuário Celso Franchini, em nota do Ministério.

Além das apreensões, a pasta informou que adotará medidas legais cabíveis contra as empresas envolvidas nas irregularidades. A punição pode incluir multas, interdição das instalações, cassação do registro de produtos e estabelecimentos e até mesmo processos criminais contra as empresas e seus Responsáveis Técnicos, dependendo da gravidade das infrações constatadas.

Segundo o Ministério, os consumidores devem ficar atentos e desconfiar de produtos ofertados em preços muito destoantes da concorrência. Qualquer suspeita de irregularidades deve ser denunciada às autoridades competentes.

