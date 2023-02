A- A+

vaca louca Ministério da Agricultura investiga suspeita de caso de vaca louca no Pará Governo afirmou que caso está sendo avaliado em laboratório e que 'todas as medidas estão sendo tomadas'

O Ministério da Agricultura afirmou nesta segunda-feira (20) que está investigando um possível caso de doença de vaca louca e que "todas as medidas estão sendo adotadas". De acordo com a pasta, a suspeita está em análise laboratorial e o resultado saíra na quarta-feira.

O caso foi antecipado pelo jornal Valor Econômico. De acordo com a publicação, o animal suspeito foi encontrado no Pará com sinais de morte por encefalopatia espongiforme bovina (EEB), nome técnico da doença.

Segundo o jornal, o animal teria idade avançada (entre sete e oito anos), e por isso há a suspeita de que seja um caso atípico, quando ocorre a mutação em um único animal. Nos casos clássicos, o animal é contaminado por causa de sua alimentação, e por isso pode afetar mais de um bovino por vez.

Em setembro de 2021, o governo federal suspendeu as exportações de carne bovina para a China após a identificação de dois casos atípicos da doença, devido a um protocolo com o país asiático. A situação foi normalizada três meses depois.

