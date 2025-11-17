A- A+

MITIGAÇÃO Ministério da Agricultura lança na COP guia sobre gestão de dejetos para mitigação de metano O material foi elaborado em parceria que envolveu o Ministério da Agricultura, a Embrapa, o Instituto 17 e a Climate and Clean Air Coalition (CCAC)

O Brasil apresentou na COP30, em Belém, o guia "Gestão de Dejetos da Produção Animal para Mitigação do Metano: A contribuição do Brasil para a ação climática global", uma publicação que reúne políticas, tecnologias e experiências nacionais para orientar outros países na redução das emissões de metano na pecuária.

Conforme nota da Embrapa Suínos e Aves, o material foi elaborado em parceria que envolveu o Ministério da Agricultura, a Embrapa, o Instituto 17 e a Climate and Clean Air Coalition (CCAC). Ele inclusive tem uma versão em inglês.

O guia destaca que a gestão de dejetos pecuários é uma das formas mais eficazes de reduzir emissões dentro do setor agrícola, já que os sistemas de produção animal estão entre as principais fontes globais de metano - poluente climático de vida curta com potencial de aquecimento global até 27 vezes superior ao do CO2 em um horizonte de 100 anos.

O documento reforça que o manejo adequado transforma um passivo ambiental em oportunidade, permitindo gerar energia renovável, biogás, eletricidade e biofertilizantes, promovendo ao mesmo tempo redução de gases de efeito estufa, ganhos econômicos e sinergia com a segurança alimentar e a inclusão social, explica a Embrapa na nota.

A publicação traduz a trajetória brasileira em um roteiro replicável composto por seis etapas: compreender o contexto produtivo e as fontes de emissão; diagnosticar barreiras e condições habilitadoras; quantificar o potencial de mitigação e os cobenefícios; desenvolver e demonstrar soluções técnicas e de negócio; estruturar mecanismos de monitoramento e institucionalização; e promover cooperação, inclusão e escalabilidade. Voltado a gestores públicos, formuladores de políticas, técnicos, pesquisadores e instituições financeiras, o guia busca facilitar a cooperação internacional, com ênfase no aprendizado entre pares e em soluções adaptáveis às realidades do Sul Global.



Veja também