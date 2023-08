Ministério da Ciencia, Tecnologia e Inovação autoriza concurso para 614 vagas

A- A+

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação autorizou a realização de concurso público para preencher 614 vagas. A portaria com a decisão foi publicada na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (4).

O concurso será para provimento de cargos efetivos no ministério. São 253 vagas para o cargo de pesquisador, 265 para Tecnologista, da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico e 196 oportunidades de Analista em Ciência e Tecnologia, da Carreira de Gestão Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia.

A data limite para publicação do edital do concurso é é dia 25 de setembro de 2023.

Marca do governo de Luís Inácio Lula da Silva (PT), desde o início de sua gestão novos concursos públicos para a contratação de servidores tem sido anunciados.

Em julho, a gestão anunciou 2.480 vagas e 546 nomeações em concursos já realizados, com impacto de R$ 546 milhões. No total, 18 órgãos poderão realizar novos concursos. Entre as oportunidades divulgadas, o IBGE é o órgão com mais ocupações, 895. Em seguida, o Ministério da Inovação e Gestão, com 500 vagas.

Antes, em junho, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou 4.436 vagas para este ano em 20 órgãos. O impacto orçamentário anual é de R$ 735 milhões. Naquele momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia cobrado vagas nas áreas de política social e meio ambiente, que passaram a ser contempladas.

