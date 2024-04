Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Sudene debatem sobre inovação

A- A+

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) Luciana Santos e o superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) Danilo Cabral se reuniram, nesta segunda-feira (8), na sede da Autarquia. O intuito foi debater a construção de parcerias para o fomento de ações que incentivem a inovação nos 11 estados da área de atuação da Sudene.

De acordo com Danilo Cabral, a inovação é eixo estratégico do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), um dos instrumentos de ação da Sudene.

“Uma das nossas preocupações é o financiamento para a geração de inovação da região. Essa foi a discussão central da nossa região”, afirmou o superintendente.

Ele ressaltou que uma das diretrizes estabelecidas é o reposicionamento da base produtiva tradicional para melhorar a produtividade e criar novas competências produtivas para os estados da região.

A ministra Luciana Santos abordou as ações do MCTI para o Nordeste, com destaque para o avanço da inteligência artificial, que é pauta estratégica para a pasta. Além disso, ela falou sobre o esforço que está em andamento para a formação e qualificação de pessoal. Uma das prioridades é o programa de residência em tecnologia, que vai formar 40 mil jovens neste ano.

O fortalecimento da rede de Instituto de Ciência e Tecnologia (ICTs) no Nordeste, ligados às universidades e institutos federais, em diálogo com a nova política industrial do Brasil, também foi tratado durante o encontro. Atualmente, existem mais de 40 ICTs na região.

Além disso, a expectativa das instituições é criar grupos de trabalho para estreitar as relações.

Veja também

OPORTUNIDADE BNDES terá concurso para preencher 150 vagas com salários de R$ 20.900; confira