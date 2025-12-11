Ministério da Gestão nomeia 677 aprovados no Concurso Unificado
Cargos estão distribuídos em seis ministérios
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou nesta quarta-feira (10) portarias nomeando 677 aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1).
As nomeações são para os cargos de analista técnico administrativo, administrador, arquiteto, arquivista, bibliotecário, contador, economista, engenheiro, estatístico, médico, psicólogo, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social.
Os aprovados no CPNU 1 atuarão nos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; da Cultura; da Justiça e Segurança Pública; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços; do Planejamento e Orçamento; e dos Povos Indígenas.
Posse digital
Em nota, o MGI esclarece que os nomeados devem encaminhar a documentação obrigatória para a posse pelo Portal do Servidor, utilizando a plataforma digital Sou.gov. As orientações estão no Manual do Ingressante.
Os nomeados devem entregar também os exames solicitados nas portarias.
Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o ministério por meio do endereço eletrônico [email protected].