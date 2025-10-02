Ministério da Gestão reforça fiscalização no CNU 2025 após operação da PF contra fraudes
Pasta afirmou que terá apoio do Ministério da Justiça para aumentar segurança e falou em 'fraude pontual' na primeira edição
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou nesta quinta-feira (2) que reforçou a fiscalização da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2), que ocorre no domingo.
A medida foi anunciada após a Polícia Federal (PF) realizar uma operação para investigar fraudes na primeira edição da prova, que ocorreu no ano passado.
O MGI afirmou que acompanha desde o início as investigações da PF e classificou como "fraude pontual" o que ocorreu no ano passado.
A pasta ainda disse que, em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, irá implementar "maior segurança, transparência e integridade" no segundo CNU, cuja aplicação foi confirmada para o fim de semana.
Duas pessoas foram presas pela PF um terceiro mandado de prisão está em aberto. Intitulada de Operação Última Fase, a ação ocorreu nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
Conforme a investigação, foram identificadas irregularidades envolvendo o CNU 2024 e concursos das Polícias Civis de Alagoas e Pernambuco, da Universidade Federal da Paraíba, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.
Servidores públicos foram afastados de seus cargos e candidatos nos concursos foram excluídas dos processos seletivos
Eles podem responder por crimes de fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.