Ministério da Gestão se pronuncia sobre adiamento do Enem dos Concursos; confira ao vivo

Após uma série de discussões sobre a viabilidade da aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado em todo o Brasil neste domingo (5), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos realiza nesta sexta-feira (3) um pronunciamento sobre o possível adiamento do certame.

Chamado popularmente de “Enem dos Concursos”, o CNU deverá reunir mais de 2,1 milhões de candidatos. O possível adiamento está sendo cogitado pelo Governo Federal por causa da situação do estado do Rio Grande do Sul, estado que vem sofrendo com fortes chuvas durante os últimos dias.

Confira o pronunciamento ao vivo:

