Ministério divulga oito marcas de azeite desclassificadas por fraude; veja quais

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) desclassificou nesta sexta-feira (6) oito marcas de azeite de oliva devido a fraude. De acordo com a pasta, os produtos foram considerados impróprios para o consumo e estão sendo recolhidos.

"As análises confirmaram que os produtos não atendem aos requisitos da Instrução Normativa nº 01/2012, que estabelece os padrões de identidade e qualidade do azeite de oliva. Foi detectada a presença de outros óleos vegetais em sua composição, o que caracteriza fraude", diz o comunicado.



Das 8 marcas divulgadas, apenas uma apresenta registro. Além disso, a comercialização dos produtos desclassificados é uma infração grave, e os estabelecimentos que mantiverem os itens à venda podem ser responsabilizados.

Lista de azeites impróprios para o consumo

Azeites desclassificados

Marca Lote Empresa responsável (embalador) UF (embalador) Possui registro CGC/MAPA? Irregularidade encontrada Santa Lucía SL1126 Comercial Alimentícia e Importadora Capital Mineira LTDA - CNPJ 32.599.328/0001-62 MG Sim Produto desclassificado Villa Glória Todos os lotes Veodoro do Brasil LTDA - CNPJ 05.882.874/0001-33 SP Não Produto desclassificado Alcobaça 7653D7 Ciepa Comercial LTDA - CNPJ 55.554.712/0001-44 SP Não Produto desclassificado Terra de Olivos 387F231 Metais Alviverde Comercio e Distribuidora LTDA - CNPJ 45.689.874/0001-00 SP Não Produto desclassificado Casa do Azeite Todos os lotes Distrifort Import Export e Distribuição LTDA - CNPJ 57.765.996/0001-43 SP Não Produto desclassificado Terrasa Todos os lotes Distrifort Import Export e Distribuição LTDA - CNPJ 57.765.996/0001-43 SP Não Produto desclassificado Castelo de Viana Todos os lotes Belo Porto Indústria de Alimentos LTDA - CNPJ 52.833.229/0001-00 SP Não Produto desclassificado San Martín Todos os lotes Distrifort Import Export e Distribuição LTDA - CNPJ 57.765.996/0001-43 SP Não Produto desclassificado

Fonte: Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa)



O que fazer se comprei um desses azeites?

A pasta orienta que eles os consumidores interrompam o uso de forma imediata e façam uma solicitação de substituição aos estabelecimentos onde eles foram adquiridos, com base nas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

"Denúncias sobre a comercialização desses produtos podem ser feitas pelo canal oficial Fala.BR, informando o nome e o endereço do local de venda. O Mapa alerta, ainda, para que os consumidores verifiquem cuidadosamente as informações sobre a empresa responsável nos rótulos, já que, por se tratar de fraude, pode haver uso indevido de nomes semelhantes a marcas conhecidas de azeite de oliva", orienta a nota.

Outras 6 marcas desclassificadas neste ano pela Anvisa

Em uma decisão, publicada neste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desclassificou seis marcas de azeite de oliva. De acordo com a autarquia, os produtos têm origem desconhecida e deveriam ser retirados do mercado. São elas:



La Ventosa,

Grego Santorini,

Quintas D’Oliveira,

Alonso,

Escarpas de Oliveira e

Almazara.

“Os consumidores não devem utilizar esses produtos. Como se trata de alimentos com origem desconhecida, não é possível ter nenhuma garantia da qualidade e da própria composição dos produtos”, diz a agência.

