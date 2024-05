A- A+

CONCURSO Ministério do Planejamento adia 2ª fase de concurso para analista do órgão devido a desastre no RS Provas passam do dia 9 de junho para o dia 7 de julho

O Ministério do Planejamento comunicou nesta sexta-feira (24) o adiamento das provas discursivas para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento diante do impacto das chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Inicialmente previstas para o dia 9 de junho, as provas foram reagendadas para 7 de julho.

“O objetivo é priorizar a segurança, o bem-estar e a igualdade de condições de todos os envolvidos no processo”, disse a pasta em nota.

A informação sobre o adiamento das provas discursivas foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, em edital que traz o novo cronograma e a relação dos candidatos aprovados nas provas objetivas realizadas em 28 de abril.

Desta maneira, o Planejamento se une a diversos órgãos que adiaram os concursos devido ao desastre no Rio Grande do Sul, como o Banco Central e o Inmetro, além do Concurso Nacional Unificado, cuja nova data é 18 de agosto.

