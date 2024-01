A- A+

CONCURSO PÚBLICO Ministério do Planejamento publica edital de concurso com salários de R$ 21 mil Este é o primeiro edital de concurso para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento desde 2015

O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), comandado por Simone Tebet, publicou nesta quarta-feira o edital de concurso público para analistas, com 100 vagas. A remuneração inicial é de R$ 20,9 mil e pode chegar a R$ 29,8 mil ao fim da carreira. Os profissionais atuarão em Brasília (DF).

É o primeiro concurso para o cargo de analista de Planejamento e Orçamento desde 2015. As inscrições serão abertas em 31 de janeiro e encerram em 21 de fevereiro.

Segundo o MPO, todas as capitais do país - de forma inédita para esse concurso - receberão as provas, o procedimento de heteroidentificação para vagas reservadas a candidatos negros e a avaliação biopsicossocial para vagas reservadas a pessoas com deficiência.

Provas

Haverá a prova objetiva, prevista para o dia 28 de abril. Os candidatos aprovados serão convocados para provas discursivas no dia 09 de junho. Após isso, para os classificados, ocorrerá a avaliação de títulos dos candidatos, ou seja, a comprovação de diplomas, certificações e registros da formação.

Curso preparatório

O curso de formação, para a ocupação do cargo, tem previsão de início no segundo semestre de 2024.

Reserva de vagas

Do total, 5% estão reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

Divisão

As vagas estão divididas em dois grupos: a área geral e especialidades em Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional. Veja:

Cargo 1: Geral: 65 vagas;

Cargo 2: Desenvolvimento Institucional: 5 vagas;

Cargo 3: Governança e Gestão de Projetos de TI: 6 vagas;

Cargo 4: Desenvolvimento de Sistemas Orçamentários: 13 vagas;

Cargo 5: Gestão de Infraestrutura de TI: 2 vagas;

Cargo 6: Gestão de Dados Orçamentários: 5 vagas;

Cargo 7: Gestão de Contratos de TI: 2 vagas;

Cargo 8: Gestão da Segurança da Informação Orçamentária: 2 vagas

Banca

A banca contratada para organizar o processo seletivo é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe)

‘Enem dos concurso’

O MPO optou pela não aderência ao Concurso Nacional Unificado, que vai realizar provas simultâneas em 220 cidades. O Banco Central, no cargo de analista, também continuou com processo seletivo separado.

Os 21 órgãos que aderiram ao chamado “Enem dos concursos” vão selecionar 5,9 mil candidatos com nível superior e 692 de nível médio. Há salários de até, aproximadamente, R$ 23 mil.

