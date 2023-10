Ministério dos Transportes intensifica recuperação da malha rodoviária pernambucana

A- A+

Para garantir mais segurança já no próximo período de verão, o Ministério dos Transportes intensificou as ações de melhoria das condições de tráfego nas rodovias federais em Pernambuco. Entre as prioridades, está a recuperação emergencial em andamento dos trechos que ligam a capital ao litoral do estado. Um balanço prévio foi apresentado nesta quarta-feira (25) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, à governadora pernambucana, Raquel Lyra.



As obras estão sendo executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a previsão é que nos próximos meses a melhoria da qualidade se reflita no índice de Condição da Manutenção (ICM), que avalia o nível de conservação das rodovias federais em todo país. Em setembro, o ICM atingiu o nível de 72% de “bom” em Pernambuco, melhor resultado desde março, quando o índice estava em 64%.



"Até abril vai melhorar bastante a malha rodoviária de Pernambuco, um estado que tem muitas BRs e isso se traduz em vantagem competitiva", afirmou o ministro dos Transportes, durante a reunião. O investimento federal em manutenção, adequação e construção de rodovias previsto para este ano na malha pernambucana é de R$ 576,9 milhões, mais do que o dobro do montante aplicado no último ano.

Dentro do Novo PAC, está previsto o investimento de R$ 4,8 bilhões nas intervenções elencadas pelo Governo Federal como prioridade para o estado - sendo R$ 1,8 bilhões para ferrovias e R$ 3 bilhões para rodovias. Seguindo as diretrizes da gestão, todas elas devem considerar os impactos sociais e ambientais, além de garantir melhorias na malha viária e no nível dos serviços prestados.

