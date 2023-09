A- A+

Brasil Ministério não vê "necessidade" da volta do horário de verão "até o momento" Adiantamento dos relógios em uma hora, extinto no governo Bolsonaro, era uma política adotada para reduzir o consumo de energia elétrica

O Ministério de Minas e Energia (MME) descartou, por ora, a possibilidade de o governo voltar com o horário de verão, com base em avaliação de técnicos da pasta. Essa política de horário especial foi extinta em abril de 2019, no governo de Jair Bolsonaro.

“Em virtude do planejamento seguro implantado pelo ministério desde os primeiros meses do governo, os dados não apontam, até o momento, para nenhuma necessidade de implementação do Horário de Verão”, informou o MME, via nota.

O adiantamento dos relógios em uma hora era justificado pela necessidade de redução de consumo de energia elétrica - na medida em que as pessoas poderiam, em tese, ter um melhor aproveitamento da luz natural.

Porém, os técnicos do MME identificaram mudanças no hábito de consumo da população, com uma maior demanda por energia elétrica no período da tarde. Logo, o horário de verão não teria o mesmo resultado no sentido de redução do consumo.

Em novembro de 2022, como presidente-eleito, Lula chegou a tratar do tema via enquete no Twitter (agora X). A primeira-dama, Rosângela da Silva, se mostrou favorável à volta do horário de verão.

