A- A+

Turismo Ministério projeta ao menos 64 novos voos internacionais até setembro, com turismo em alta O Ministério do Turismo prevê a continuidade do fortalecimento da malha aérea internacional brasileira após os fortes resultados de chegada de visitantes estrangeiros no ano passado

O Ministério do Turismo prevê a continuidade do fortalecimento da malha aérea internacional brasileira em 2026, após os fortes resultados de chegada de visitantes estrangeiros no ano passado. Até setembro, estão confirmados ao menos 64 novos voos e 16 frequências adicionais, já autorizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pelas companhias aéreas.

Em 2025, o Brasil encerrou o ano com recorde histórico na chegada de visitantes estrangeiros, somando 9,3 milhões de turistas. "Essa expansão será decisiva para sustentar o crescimento do setor, intensificar o fluxo de visitantes, atrair investimentos e impulsionar a geração de emprego e renda em todo o País", afirma a ministra substituta do Turismo, Fernanda Câmara Norat.

A previsão de novos voos e frequências adicionais abrange Europa, Américas, África e Ásia. As rotas serão operadas por Aerolíneas Argentinas, Flybondi, Gol, Latam, Turkish Airlines, JetSmart, Air Transat, American Airlines, Copa Airlines, Qatar Airways, Air France, TAP e Iberia.

Em 2025, o Brasil registrou 75.361 voos internacionais e mais de 17 milhões de assentos disponibilizados por companhias aéreas de diversos países. O resultado representa crescimento de aproximadamente 13% em comparação com 2024.

Dados de dezembro

Em dezembro, o Brasil superou em 36,7% a capacidade da malha aérea internacional registrada em outubro de 2019, antes da pandemia. Foram 6.811 voos, aumento de 10% em relação a dezembro de 2024. A América Latina concentrou a maior parte dessas operações, com 60,14% do total, seguida pela Europa, com 21,39%

Entre as cidades brasileiras, São Paulo liderou o ranking, concentrando 51,37% dos voos internacionais. Na sequência, aparecem o Rio de Janeiro, com 22,56%, e Florianópolis, com 6,44% das conexões.

Veja também