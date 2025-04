A- A+

Ministério Público do DF abre inquérito para "apurar circunstâncias" da compra do Master pelo BRB Operação precisa de aval do Banco Central e do Cade

O Ministério Público do Distrito Federal instaurou inquérito civil, nesta terça-feira, “para apurar as circunstâncias de compra e venda de ações” do Banco Master pelo BRB.

A apuração está sendo conduzida pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, que não deu maiores detalhes sobre a investigação.

O inquérito foi aberto de ofício, ou seja, sem provocação externa.

Também nesta terça, o MP que atua no Tribunal de Contas do Distrito Federal abriu um procedimento para investigar a operação, já que o BRB tem como maior acionista o governo do DF.

O órgão solicitou formalmente ao BRB informações e acesso à íntegra do processo administrativo relacionado à aquisição de participação no Master.

O BR disse em nota que disponibilizou ao Tribunal de Contas do DF “ofício com considerações da proposta de aquisição de 58% do Master e se disponibilizou a prestar qualquer esclarecimento necessário para compreensão da transação”.

O conselho do BRB aprovou a compra da instituição financeira na sexta-feira. O Banco Central do Brasil e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) precisam dar aval ao acordo.

A estimativa inicial do BRB é que o valor da compra do Master fique em cerca de R$ 2 bilhões.

