Ministério Público formaliza denúncia contra executivos da Ultrafarma
Empresários são acusados por formação de quadrilha
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou nesta quinta-feira (14) 11 pessoas, entre elas o empresário Sidney Oliveira, por organização criminosa.
Os denunciados atuavam em um esquema de desvio de recursos fiscais estaduais. Com o auxílio de funcionários públicos burlavam o sistema de créditos tributários devidos ao pagamento do ICMS.
Na prática constava que a empresa havia pago muito mais imposto do que de fato e teria um volume de créditos muito maior a receber.
Leia também
• Caso Ultrafarma: STJ põe em domiciliar lobista que lavou propinas de R$ 1 bi na Fazenda de SP
• Caso Ultrafarma: Justiça mantém ordem de prisão de fiscal da Fazenda acusado de corrupção
• MP denuncia dono da Ultrafarma e auditores por esquema de corrupção na Secretaria da Fazenda de SP
“Os valores eram pagos por meio de contratos simulados com uma empresa de consultoria tributária e, posteriormente, ocultados em operações de lavagem de dinheiro”, denuncia o MPSP.
Entre os acusados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, assim como auditores fiscais de rendas do estado de São Paulo, informou o Ministério Público, em nota.
Um dos denunciados ainda segue foragido e quatro estão presos preventivamente.
De acordo com o núcleo que investigou as fraudes no Ministério Público, “houve transferências superiores a R$ 81 milhões para empresas ligadas ao núcleo financeiro do grupo, além de movimentações societárias bilionárias utilizadas para dificultar o rastreamento dos recursos”.
Procurada, a assessoria do grupo Ultrafarma não respondeu ao nosso contato e estamos abertos a manifestações.