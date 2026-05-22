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Ministérios do Trabalho e Fazenda criam Comitê Gestor do PAT

Texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU)

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Prédio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)Prédio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - Foto: Google Street View/Reprodução

Os ministérios do Trabalho e da Fazenda editaram portaria que cria o Comitê Gestor do Programa de Alimentação do Trabalhador (CGEPAT), com a participação das duas Pastas e da Casa Civil. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a portaria, o Comitê Gestor do PAT deverá estabelecer parâmetros para as taxas, o custo efetivo total e o período de pagamento aos estabelecimentos comerciais, sem prejuízo dos termos e das condições do contrato. O colegiado também poderá alterar o limite máximo para a taxa de desconto e a tarifa de intercâmbio.

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A portaria também prevê entre as competências do comitê determinar a abertura de arranjo para facilitadoras de aquisição de refeições prontas ou de gêneros alimentícios, além de disciplinar as regras e estabelecer as condições para o funcionamento dos arranjos abertos, facultado o estabelecimento de limites para as taxas cobradas dos participantes.

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