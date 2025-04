A- A+

FIEPE Ministra Cármen Lúcia palestra no lançamento do Comitê Feminino de Liderança Setorial no Recife Evento da Fiepe reúne autoridades para debater equidade de gênero na indústria

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, participou nesta segunda-feira (28) do lançamento do Comitê Feminino de Liderança Setorial da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), realizado na Casa da Indústria, no Recife. O evento contou ainda com a presença da governadora Raquel Lyra (PSD), da presidente do Conselho Superior Feminino da Fiesp, Marta Livia Suplicy, e de lideranças do setor produtivo.

Durante sua palestra, a ministra destacou a grave situação da violência contra mulheres no Brasil.

“Nós estamos numa sociedade que mata uma mulher a cada seis horas. Os casos de violência, da ameaça ao feminicídio, acontecem a cada 20 segundos. Essa é uma sociedade doente, cruel e que mata pessoas pelo fato de serem quem são”, afirmou Cármen Lúcia.

Ela também mencionou a histórica invisibilização das mulheres, citando como exemplo Bárbara de Alencar, heroína da Revolução Pernambucana e da Confederação do Equador. “Fomos o tempo todo inviabilizadas, histórica e politicamente”, declarou.

Em sua fala, a ministra ainda ressaltou três grandes desafios atuais da humanidade: a crise climática, os impactos das tecnologias sobre as relações humanas e as ameaças às democracias. “Há sempre um tirano à espreita”, alertou.

Marta Livia Suplicy também destacou os desafios enfrentados pelas mulheres no ambiente industrial.

“As mesmas dificuldades que os homens passam, nós passamos na tributação e nas dificuldades de mão de obra, mas temos o agravante da questão do gênero. Como a gente anda em um universo extremamente masculino? Não precisamos mudar o estereótipo que a gente tem, precisamos ser quem somos, mas lutando pelo espaço que nós queremos”, afirmou.

A governadora Raquel Lyra também discursou durante o evento, reforçando a importância de dar visibilidade às mulheres no setor produtivo.

“É preciso dizer da importância que se tem de colocar a pauta feminina, de mulheres empreendedoras, que trabalham muito, mas muitas vezes não têm o reconhecimento adequado, ganhando menos que os homens na grande maioria dos lugares. Colocar esse tema em foco é fundamental para garantir mais empregabilidade e sustentabilidade nos negócios. Como a primeira mulher governadora do nosso Estado, não poderia estar em outro lugar hoje se não aqui”, disse.

Mais cedo, a ministra esteve no Palácio do Campo das Princesas, em reunião com Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause e o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula (ambos do PSD).

Comitê

O Comitê Feminino de Liderança Setorial da Fiepe foi criado com o objetivo de fortalecer a participação feminina na indústria pernambucana. A iniciativa é resultado da adesão do SENAI-PE ao Pacto Global da ONU e à Agenda 2030, com foco no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5 — Igualdade de Gênero.

Para subsidiar as ações, o Observatório da Indústria do SENAI-PE realizou uma pesquisa com 105 indústrias de diversos segmentos. O levantamento revelou que as empresas ainda empregam mais homens do que mulheres nas áreas técnicas, principalmente nos setores de Fabricação de Bebidas e de Produtos de Metal. Mesmo entre médias e grandes empresas, que afirmaram possuir estratégias específicas para inclusão feminina, os principais obstáculos continuam sendo a falta de mão de obra qualificada e questões relacionadas à segurança no ambiente de trabalho.

A presidente do Comitê, Caroline Peixoto, destacou que a iniciativa une 13 líderes femininas de diferentes setores para propor ações concretas e ampliar a participação das mulheres nos espaços de decisão. “Sabemos que os desafios são muitos, mas também temos uma enorme força diante de nós. Esta é uma causa coletiva”, afirmou.

Durante o evento, Marta Livia Suplicy elogiou a iniciativa e as lideranças femininas presentes. “A indústria feminina está nascendo com esses conselhos: responsabilidade e sororidade. É isso o que vocês representam”, declarou.

