Ministra defende transferência de tecnologia para países em desenvolvimento em reunião do G20

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, marcou presença no Encontro dos Ministros de Pesquisa e Inovação do G20, realizado em Mumbai nesta quarta-feira (5). Com o Brasil prestes a assumir a presidência do G20 em 1º de dezembro de 2023, foi uma oportunidade para a ministra expor suas visões sobre a importância da transferência de tecnologia em condições favoráveis para os países em desenvolvimento.

Durante o evento, Luciana Santos fez um discurso enfatizando a necessidade de evitar a "exclusão tecnológica" e instou os países que compõem o G20 a refletirem profundamente sobre a direção e a velocidade necessárias para alcançar as metas da Agenda 2030 da ONU.

"Ainda estamos distantes de cumprir nossos compromissos. É por isso que, durante a presidência brasileira do G20, enfocaremos a redução das desigualdades e assimetrias, discutindo a questão da inovação aberta para um desenvolvimento justo e sustentável", afirmou a ministra.

Luciana Santos reiterou a importância de debater a descarbonização da economia, a transição energética, o direito à saúde, o desenvolvimento sustentável da Amazônia e o combate às desigualdades. Ela expressou o desejo de contar com a colaboração ativa dos parceiros do G20 nesse processo de construção da presidência brasileira.

Além disso, a ministra enfatizou a necessidade de fortalecer a cooperação multilateral e utilizar a diplomacia científica para enfrentar os grandes desafios globais. Ela destacou que a conjuntura internacional, marcada pela pandemia da Covid-19 e conflitos geopolíticos, evidenciou a fragilidade das cadeias globais de produção e fornecimento, intensificando a disputa pelo domínio tecnológico.

"Nesse contexto complexo, atuamos de forma pragmática para consolidar nossas relações tradicionais e buscar novas parcerias. Ao resgatar o protagonismo do Brasil no mundo, o presidente Lula confere à cooperação científica um status especial dentro da política externa do seu governo", declarou a ministra.

Além de sua participação no encontro do G20, a ministra Santos também realizou reuniões bilaterais com oito países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Indonésia e Turquia. Durante seu encontro com Kei Koizumi, vice-diretor do Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, foram discutidas as possibilidades de participação brasileira no programa Artemis, da Nasa, que visa a exploração da Lua.

O G20, fundado em 1999 após a crise financeira asiática, é o principal fórum de cooperação econômica internacional. Composto por 19 países, além da União Europeia, o grupo representa aproximadamente 85% do PIB global, mais de 75% do comércio mundial e cerca de dois terços da população mundial

