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Mercado Financeiro

Ministra do Japão reitera coordenação com EUA para conter volatilidade do iene

"De modo geral, vemos a subvalorização do iene como problemática", disse Satsuki Katayama em entrevista coletiva

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A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, reitera coordenação com EUA para conter volatilidade do ieneA ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, reitera coordenação com EUA para conter volatilidade do iene - Foto: Jiji Press/AFP

A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, reafirmou nesta terça-feira (29) que Tóquio trabalha em estreita coordenação com os Estados Unidos para garantir estabilidade no mercado cambial, em meio à volatilidade do iene alimentada por expectativas de postura "hawkish" de política monetária nos dois países.

"De modo geral, vemos a subvalorização do iene como problemática", disse Katayama em entrevista coletiva. "Continuamos comprometidos em manter a ordem no mercado de câmbio".

Ela afirmou ainda que, em uma ligação recente com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, concordou em reforçar a cooperação no mercado cambial e disse que "reconfirmar essa postura neste momento tem grande significado".

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Nas últimas semanas, a moeda japonesa oscilou com o aumento das apostas de que o Banco do Japão (BoJ, em inglês) pode acelerar altas de juros para enfrentar a inflação persistente. Ao mesmo tempo, preocupações com a política fiscal expansionista da primeira-ministra Sanae Takaichi, além do diferencial de juros em relação aos EUA, continuaram pressionando o iene.

Katayama disse que Takaichi não é "reflacionista", numa tentativa de reduzir a inquietação do mercado com o quadro fiscal - preocupação que tem elevado os rendimentos dos títulos públicos japoneses. O rendimento do JGB (título do governo japonês) de 10 anos estava em 3,085%, perto de uma máxima de 30 anos, no momento da coletiva.

Segundo a ministra, o governo mantém comunicação cuidadosa com participantes do mercado "com alto senso de urgência" e tem como principal dever preservar uma gestão adequada da dívida pública, ao mesmo tempo em que sustenta esse diálogo. Fonte: Dow Jones Newswires.
 

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