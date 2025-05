Ministra Luciana Santos inicia agenda na China ao lado do presidente Lula

A- A+

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, deu início nesta segunda-feira (12) à agenda oficial na China, integrando a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em missão internacional. Além da participação no Fórum CELAC-China, a visita ao país visa a ampliação de parcerias estratégicas entre os dois países.

Neste primeiro dia, a titular do MCTI participou do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China e em seguida se reuniu com o ministro de C&T chinês, Yin Hejun.



“Vamos assinar termos de memorando em várias áreas, como espacial, na área de troca e transferência de ciência e tecnologia para os nossos institutos de ciência e tecnologia, indústrias, e por aí podemos consolidar os nossos laços de cooperação e troca de experiências nas áreas de ciência, tecnologia e inovação entre Brasil e China”, detalhou a ministra Luciana Santos. Os acordos serão realizados nesta terça-feira (13), durante a reunião entre o presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping.

Programação

Após a agenda com o ministro Yin Hejun, a gestora do MCTI visitou a CNSA (China National Space Administration, a agência espacial estatal da China, responsável pela gestão do programa espacial chinês. O Brasil mantém uma sólida e estratégica cooperação com o país na área, destacando-se principalmente pelo Programa CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite), constelação de satélites resultado de uma parceria iniciada em 1988.

Os países se preparam para lançar o primeiro equipamento da série CBERS a operar em órbita geoestacionária – uma posição que permite monitorar continuamente a mesma região do planeta. O CBERS-5, ou Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres-5, terá como foco o território brasileiro e o lançamento está previsto para 2030. O satélite deverá se tornar uma ferramenta essencial no monitoramento climático, permitindo a detecção de eventos extremos como secas, enchentes e tempestades com mais precisão e agilidade.

Agenda



Nesta terça-feira (13), a ministra Luciana Santos participa, ao lado do presidente Lula, do IV Fórum China-Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos). Além do encontro, a missão internacional deve assinar atos nas áreas de agricultura, comércio, investimentos, infraestrutura, indústria, energia, mineração, finanças, ciência e tecnologia, comunicações, desenvolvimento sustentável, turismo, esportes, saúde, educação e cultura.

