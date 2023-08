A- A+

Tecnologia Ministra Luciana Santos visita Porto Digital para diálogo sobre a Lei da Informática Encontro serviu para entender as demandas do setor frente às mudanças previstas na legislação

Em encontro realizado nesta sexta-feira (25) a ministra Luciana Santos, chefe da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal, se reuniu na sede do Porto Digital, no Bairro do Recife, com representantes do setor de inovações do Estado.

Na reunião, foram discutidos projetos voltados para o parque tecnológico, e principalmente o futuro da renovação da Lei da Informática, incentivo fiscal destinado a empresas do setor de tecnologia, e que ano que vem irá passar por mudanças que levariam a um processo de redução dos incentivos à inovação.

De acordo com a responsável pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a discussão ganha relevância considerando o rendimento que a legislação proporciona na produção de softwares de tecnologia da informação. Segundo ela, os custos resultantes da isenção podem ser vistos como forma de elevar os investimentos, gerando benefícios para o setor.

“A lei é um caso de sucesso. Ela não só ajuda a produção e pesquisa na área desenvolvimento de software, como também ajuda ao enfrentamento da desigualdade Regional. Então o que o Porto Digital faz hoje é alertar a necessidade de se antecipar, sem esperar o prazo (2029)”, explicou Luciana.

Região Nordeste

Perguntada sobre os efeitos para o Nordeste, ela pontua que o incentivo fiscal foi o responsável por esse ecossistema ter se transformado uma grande potência na região. “Isso é que garantiu que a gente se tornasse o que nós somos hoje, não só em Pernambuco, como no Nordeste. Se não fosse ela, era impossível fixar os talentos, garantir as startups e parques tecnológicos”, afirmou a ministra em defesa da prorrogação dos parâmetros da Lei da Informática.

Após a reunião, Luciana assegurou que levará os tópicos discutidos no encontro para a equipe de Economia, além de expor as necessidades aos principais representantes do Congresso Nacional.

Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, explicou que após a reunião as expectativas é que haja uma articulação política para garantir que esses recursos continuem a vir sobretudo para Pernambuco.

De acordo com ele, a Lei da Informática mantém o caráter de desenvolvimento regional no setor. “Ela é importante não apenas para manter os empregos aqui em Pernambuco, mas principalmente para que a gente mantenha essa base produtiva de inovação. Aqui dentro é produzido muita coisa boa para o Brasil e para o mundo, e a legislação é fundamental para darmos essa continuidade”, finalizou Lucena.

Veja também

Prova única Seleção para serviço público federal será feita por prova única