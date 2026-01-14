A- A+

LEILÕES Silvio Costa Filho diz que haverá 40 leilões no Brasil em 2026, incluindo portos e aeroportos O investimento previsto é de R$ 229 milhões

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta quarta-feira, 14, que haverá 40 leilões em 2026, sendo 21 aeroportos, 18 portos e 1 hidrovia. A declaração foi realizada durante participação em apresentação da agenda para este ano, além de um balanço das entregas do passado.

De acordo com cronograma apresentado pelo ministro, já no próximo mês está previsto o primeiro bloco de leilões portuários, com quatro empreendimentos, localizados em Macapá (AP), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e Recife (PE). O investimento previsto é de R$ 229 milhões.

Para o fim março ou início de abril está agendado o leilão do Tecon Santos 10, com investimento de R$ 6,4 bilhões.

Segundo a parte, após o certame, haverá aumento de 50% na capacidade de movimentação de cargas do Porto de Santos.

Já o leilão do aeroporto Galeão está previsto para 30 de março, com investimento de R$ 1,1 bilhão.

Também foi informado que no segundo semestre deverá ocorrer a segunda etapa do programa AmpliAR, com a concessão de aeroportos regionais. Haverá ainda a realização do primeiro leilão de hidrovia no País, no rio Paraguai, com investimentos de R$ 63 milhões.

Em 2025, o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) realizou 21 leilões de empreendimentos dos setores portuário e de aviação, com investimentos de R$ 11 bilhões.

