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escala 6x1 Ministro da articulação política diz que governo aceita discutir transição em proposta da escala 6x1 Governo enviou na terça-feira a proposta que reduz a jornada para 40 horas semanais e sem cortes de salários

O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, admitiu nesta quinta-feira que o governo aceita discutir com o Congresso uma regra de transição para o projeto que propõe o fim da escala 6x1.

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva enviou na terça-feira a proposta que reduz a jornada para 40 horas semanais e sem cortes de salários. O projeto foi encaminhado com pedido de urgência constitucional, o que, em tese, acelera sua tramitação.

— É claro se você tem um debate nós temos que estar aberto para discutir. A transição eu acho que é possível discutir. Mas isso quem vai dizer é o Congresso — disse o ministro.

Guimarães afirmou também que é contra a proposição de novas desonerações a setores empresariais para compensar os impactos econômicos da proposta:

— Eu acho que não tem que ter mais desoneração, pelo contrário, o país não suporta isso. Eu fui o autor da lei que acabou com os tais incentivos, viu? Não tem país que sobreviva economicamente o governo renunciando a quase um trilhão de reais.

Uma das principais apostas eleitorais do governo, projeto é uma alternativa à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que está sob análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados sob a relatoria do deputado Paulo Azi (União Brasil-BA).

Qual a diferença entre projeto e PEC?

O formato escolhido pelo governo difere da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), protocolada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que é da base do governo Lula, com o mesmo objetivo de acabar com a escala com um dia só de folga, mas que propunha uma redução ainda mais significativa da jornada máxima, para 36 horas.

Uma PEC precisa da aprovação, em dois turnos, de três quintos dos parlamentares na Câmara dos Deputados e no Senado para alterar a Constituição e pode ser promulgada diretamente pelo Congresso.

O governo optou por enviar um projeto de lei, que pode ser aprovado por maioria simples (metade mais um dos presentes se houver quórum) e dá direito ao presidente vetar trechos aprovados pelo Congresso ao sancionar a nova lei. No entanto, os vetos podem ser derrubados pelo Congresso em sessão conjunta de deputados e senadores, por maioria absoluta (metade mais um do total de cadeiras no Parlamento).

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