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Governo Brasileiro Ministro da articulação política diz que governo não discute ajuste fiscal Executivo irá priorizar aprovação da PEC da Segurança, medida provisória do fim das bets e a PEC da tarifa zero do transporte público

O ministro da Relação Institucionais, José Guimarães, afirmou que o governo não está discutindo um ajuste fiscal e que o tema não está entre as prioridades do Executivo no Congresso até o final deste ano.

A fala contraria a posição do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que afirmou ao GLOBO na segunda-feira que o governo iria "adotar as medidas necessárias para estabilizar a situação financeira do país", após a reação ruim do mercado financeiro a reeleição de Lula.

Em encontro da bancada do PT na Câmara dos Deputados em Brasília, Guimarães pontuou que vai focar nas próximas semanas na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, a medida provisória do fim das bets e a PEC da tarifa zero do transporte público para o final de semana.

— Esse assunto não foi discutido e nem está sendo discutido e muito menos aqui na bancada — disse o ministro nesta terça-feira — Não foi discutido no governo, não — afirmou.

Na segunda-feira, Durigan afirmou que o governo Lula vai buscar a estabilidade, trabalhar a política fiscal mirando o centro da meta de resultado primário e avançará em revisão de despesas obrigatórias e não prorrogação de parte das medidas parafiscais tomadas ao longo do ano.

— Nós vamos adotar as medidas necessárias para estabilizar a situação financeira do país, inclusive dívida, juros, câmbio a médio e longo prazo. Nós vamos aumentar o tamanho do superávit primário. Nós vamos trabalhar para estabilizar a dívida pública, para coordenar com o Banco Central e, na medida da autonomia do Banco Central, permitir baixar a taxa de juros — disse. — No lado da despesa, nós vamos seguir fazendo revisão de gasto, controle de gasto obrigatório e (não continuaremos com) parte das despesas financeiras feitas — completou o ministro.

Desde a campanha, Lula vem sendo cobrado por garantias de um ajuste fiscal nas contas do quarto mandato. Na corrida eleitoral, o petista não detalhou nenhuma medida, mas se comprometeu em manter os gastos públicos equilibrados. Na segunda-feira, após vitória de virada de Lula, o mercado reagiu negativamente à reeleição do presidente. O dólar encerrou o dia em alta de 8,2%, aos R$ 5,40, e a Bolsa caiu 13,88%, aos 176.608 pontos, na maior desvalorização diária desde março de 2020.

A disparada do dólar e a forte queda da Bolsa levaram ao acionamento do mecanismo conhecido como circuit breaker, que interrompe temporariamente as negociações diante de oscilações bruscas do mercado, a fim de permitir que os investidores reavaliem suas estratégias.

Após a tensão do mercado, Lula se reuniu no começo da noite desta segunda-feira no Palácio da Alvorada com os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti.

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