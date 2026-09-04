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BRASIL Ministro da Fazenda culpa juros altos e mudanças de hábito dos consumidores pela crise no varejo Dario Durigan citou ainda a perda de receita financeira com o cartão das próprias empresas, que competem agora com as fintechs

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a crise em algumas empresas do varejo é causada por três fatores. Ele citou os juros elevados, a mudança de hábito dos consumidores, que têm preferido comprar pela internet, e a perda de receita financeira com o cartão das próprias empresas. Segundo ele, empresas aumentaram a dependência das vendas físicas.

As pessoas passaram a consumir muito mais pela via digital do que indo nas lojas desses varejistas. Isso mostra que tem uma dinâmica dentro do setor que existe, afetada pela taxa de juros, o que prejudica algumas empresas. Um terceiro elemento é o cartão que essas empresas ofereciam aos seus clientes e eles podiam usar para comprar um determinado sofá, por exemplo.

A varejista ganhava a receita na venda do sofá e tinha uma receita financeira, porque ela também ganhava com alguns juros que cobrava nesse crediário, nesse cartão — disse o ministro em entrevista ao Jormal da Record.

Ele mencionou a concorrência entre operadores desses cartões com as fintechs:

— Os cartões hoje que são utilizados para essas compras não são mais os cartões dessas lojas. Então elas tiveram uma redução muito drástica dessa receita financeira, passando a depender muito fortemente da venda física.

Vem ocorrendo no país uma série de pedidos de recuperação judicial, como das redes Casas Bahia e Marabraz, o que vai gerar milhares de demissões.

O ministro comemorou a aprovação de dois projetos pelo Senado na quarta-feira, que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e o programa do Redata, Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter.

— Isso é muito positivo porque projeta a oportunidade de futuro para o brasileiro. O Redata é basicamente um programa de estímulo aos data centers sustentáveis no Brasil. Quando a gente fala de mineral crítico, eles são alguns minerais que não são comuns. Nós não estamos falando do minério de ferro, do cobre; nós estamos falando de terras- raras, nós estamos falando de outras coisas que, no mundo de hoje, são usados para você fazer celular, bateria elétrica, imã, chip. Em toda essa discussão de inteligência artificial, você consome mineral crítico — destacou Durigan.

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