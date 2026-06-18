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Imposto de Renda

Ministro da Fazenda defende acabar com declaração do IR em até dois anos

Durigan disse ainda que 'taxa das blusinhas' vai ficar zerada até o fim do governo

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Ministro da Fazenda, Dario DuriganMinistro da Fazenda, Dario Durigan - Foto: Washington Costa/MF

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu, em entrevista ao Metrópoles, acabar com a declaração anual do Imposto de Renda em até dois anos. Em sua avaliação, é possível fazer essa mudança no ano que vem ou no próximo porque o Estado já recebe muitas informações de maneira automática de bancos, seguradoras, cartórios e outras empresas e então o contribuinte não precisaria mais preencher nada manualmente, só conferir e eventualmente corrigir alguns dados.

"Eu gostaria que, em até 2 anos, a gente acabasse com a declaração do Imposto de Renda como ela existe hoje".

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O ministro ainda disse que o imposto de importação para encomendas internacionais de até US$ 50, a chamada “taxa das blusinhas”, vai ficar zerado até o fim do governo. Segundo ele, o mais importante foi a manutenção do programa Remessa Conforme, que permite o monitoramento de todas as encomendas enviadas ao Brasil.
Durigan também comentou nesta quinta-feira a Operação Conto da Sorte, parceria da Receita Federal com o Ministério Públicos dos estados de Rio Grande do Norte e Pernambuco, que apura o funcionamento de bets ilegais. Segundo o ministro, as investigações apontam que 37 empresas movimentaram R$ 50 bilhões

"O governo está fazendo um esforço de inteligência para fazer um combate duro, as bets ilegais", disse a jornalistas na entrada do Ministério da Fazenda, em Brasília.

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