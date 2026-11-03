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Governo Federal

Ministro da Fazenda diz que alíquota do Imposto Seletivo deve ser menor do que 'expectativas geradas

Governo deve publicar Medida Provisória nesta terça-feira (3)

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O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz que alíquota do Imposto Seletivo deve ser menor do que 'expectativas geradasO Ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz que alíquota do Imposto Seletivo deve ser menor do que 'expectativas geradas - Foto: Washington Costa/MF

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira que a alíquota do Imposto Seletivo (IS) deve ser menor do que as "expectativas criadas".

"A gente sai com uma alíquota menor do que o outro governo enviou para o Congresso e com todas as condições para o Congresso ou governo reduzir eventualmente a alíquota. O que eu estou dizendo é que deve ficar abaixo das expectativas que foram geradas a soma do CBS e IBS dos estados", disse Durigan.

O governo deve publicar nesta terça-feira (3) a medida provisória (MP) que fixa as alíquotas do Imposto Seletivo. Durigan afirmou que o texto já foi enviado pelo Ministério da Fazenda e que a expectativa é divulgá-lo após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O tributo foi criado pela Reforma Tributária para encarecer produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente e ganhou o apelido de “imposto do pecado”.

O novo imposto precisa respeitar a noventena, prazo mínimo de 90 dias entre a publicação da norma e o início da cobrança. Por isso, o IS só começará a ser cobrado em fevereiro de 2027, e não em 1º de janeiro, como previa o calendário da reforma.

A medida chega atrasada. Para que o seletivo estreasse junto com a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), em janeiro, a MP precisaria ter sido editada até 2 de outubro. O governo, porém, deixou o envio para depois do segundo turno das eleições, em 25 de outubro, por temer desgastes na campanha.

Os percentuais ainda não foram divulgados, mas a linha acertada com os setores afetados é de neutralidade no primeiro ano. A Fazenda negociou com fabricantes de cerveja, vinho, destilados, refrigerantes, cigarros e automóveis. Depois dessas rodadas, comprometeu-se a calibrar as alíquotas para reproduzir em 2027 a carga hoje cobrada pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que será zerado para a maior parte dos produtos. A elevação das alíquotas, com o objetivo de desestimular o consumo, ficaria para 2028 em diante.

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Pela lei de regulamentação da reforma, o IS incide sobre:

veículos (exceto caminhões), embarcações e aeronaves;
cigarros e outros fumígenos;
bebidas alcoólicas e açucaradas;
extração de bens minerais, como petróleo, gás natural e minério de ferro, com alíquota limitada a 0,25%;
concursos de prognósticos e fantasy sports.
Parte da receita esperada com apostas, porém, ficou comprometida. Em setembro, o governo editou a MP que proibiu as apostas esportivas e os jogos virtuais no país.

O projeto de lei orçamentária anual (PLOA) de 2027 prevê arrecadação de quase R$ 42 bilhões com o seletivo no próximo ano. Com o atraso, janeiro ficaria descoberto: o IPI sobre esses produtos será zerado em 1º de janeiro, antes de o novo imposto entrar em vigor. A perda de receita nesse mês é estimada em cerca de R$ 4 bilhões, e há o risco de uma corrida para antecipar compras e formar estoques.

Para evitar isso, a Fazenda estuda uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que manteria o IPI sobre os produtos do seletivo até 31 de janeiro.

A MP tem força de lei a partir da publicação e validade de até 120 dias. Mas Câmara e Senado teriam de aprovar o texto antes do recesso parlamentar, que começa em 23 de dezembro.

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