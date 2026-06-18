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Banco Central Ministro da Fazenda diz que BC não deveria atuar sobre 'soluços' e vê espaço para cortes da Selic Copom reduziu taxa para 14,25% nesta quarta-feira (18), mas deixou próximos passos em aberto

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, em entrevista ao Metrópoles, que o Banco Central não deveria atuar sobre “soluços” como a guerra do Oriente Médio e que vê espaço para novos cortes da taxa Selic. Nesta quarta-feira, o BC reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual, de 14,50% para 14,25%, mas deixou em aberto os próximos passos em meio ao aumento dos riscos para a inflação.

Para parte do mercado financeiro, o BC sinaliza que o ciclo de queda está se aproximando do fim, o que pode acontecer, inclusive, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que acontecerá em agosto.

"A política monetária não deveria atuar sobre esse tipo de soluço ou intercorrência de curto prazo, como foi o caso da guerra, porque agora já estamos vendo um arrefecimento, já estamos com o preço do petróleo em um patamar mais baixo. Então o BC, cumprindo com o horizonte que eles estão vendo, eu sigo achando que há espaço para novos cortes".

Durigan ponderou que a Selic é uma competência do BC. Segundo o ministro, no que for possível, o governo vai ajudar a política monetária. Ele citou o exemplo recente de bloqueio de R$ 23 bilhões no orçamento deste ano.

"Isso sem dúvida nenhuma é uma competência do BC, eu estou aqui simplesmente expondo a posição que eu penso, entendendo que, no curto prazo, no que for possível o governo ajudar, o governo fará, com responsabilidade fiscal, sem alterar as metas, inclusive bloqueando R$ 23 bilhões no orçamento, cortando na própria carne. E o BC fazendo o papel de olhar para o horizonte relevante e ir ajustando a política monetária a médio e longo prazo".

O ministro reconheceu que a inflação preocupa, embora o nível esteja controlado, e que não menospreza o sentimento das pessoas de que a comida está cara. Ele disse que o governo faz o seu papel, com medidas pontuais, como a dos combustíveis, mas sem controle de preços. O principal cuidado do governo é com o fiscal, para que sinalize que tem uma trajetória contratada que cumpra o papel de reduzir a inflação.

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