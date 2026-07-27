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Taxa das Blusinhas Ministro da Fazenda diz que pode propor a Lula volta da taxação se importações afetarem a indústria Setores apelam ao governo para reverter medida após encomendas internacionais dispararem com fim da taxa em maio

O ministro da Fazenda Dario Durigan disse nesta segunda-feira que pode sugerir a volta da taxa das blusinhas após a Receita Federal identificar aumento de vendas internacionais após fim da medida.

Em entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco, Durigan afirmou que a equipe econômica acompanha a situação de perto e que a revogação da taxa foi adotada para permitir um período de “amostragem”, a fim de avaliar seus impactos sobre a economia.

"A gente tem visto que tem aumentado a importação desses produtos. Como a gente tem todo controle, a qualquer momento que a gente perceber que está fora do padrão e gerando falta de isonomia para a produção nacional, é possível propor ao presidente uma mudança desse cenário", disse o ministro.

Desde 2024, compras de até US$ 50 tinham imposto de importação de 20% — além de ICMS, geralmente em 17%, que permanece.

Dados da Receita mostram que em junho, após a isenção, foram declaradas 28 milhões de encomendas de pequeno valor, alcançando R$ 2,6 bilhões. Esse volume representa mais que o dobro das remessas do mesmo período do ano passado, de 13,2 milhões (R$ 1,5 bilhão). Em abril deste ano, antes da MP, a quantidade de remessas somava 16,4 milhões (R$ 1,8 bilhão).

Como mostrou o GLOBO, empresários da indústria brasileira têm apelado ao governo que o fim da taxação seja revertido. A revogação foi feita por Medida Provisória (MP) publicada em maio, que tem validade de 120 dias, e terá de ser aprovada pelo Congresso Nacional. Há pressão também sobre parlamentares para deixar a MP caducar.

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