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tarifaço Ministro da Fazenda fala em 'cautela' após processo de reciprocidade contra EUA Segundo Durigan, este momento é de ouvir o empresariado local e também o externo sobre possíveis impactos e preocupações da adoção de medidas para reagir à medida protecionista americana

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo terá cautela em relação ao processo de reciprocidade aberto contra o tarifaço dos Estados Unidos. Segundo ele, este momento é de ouvir o empresariado local e também o externo sobre possíveis impactos e preocupações da adoção de medidas para reagir à medida protecionista americana. Nesta quinta-feira, o governo anunciou que deu início ao processo e que avisou aos EUA.

— O processo de reciprocidade em um país que é sério e quer ouvir quem é afetado pela reciprocidade demanda oitiva de quem é interessado e de quem é impactado por uma medida que pode vir ou não a ser adotada no futuro — disse Durigan.

— O primeiro impacto do processo é poder colher do empresariado, em especial o brasileiro, mas também do exterior qual é o impacto e as preocupações que eles têm — completou.

O ministro ainda lembrou que a medida foi aprovada por unanimidade no Congresso.

— Lembrando que a lei foi aprovada por unanimidade no Congresso e temos sempre muita cautela e responsabilidade para manejá-la.

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