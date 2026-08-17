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BRASIL Ministro da Fazenda participa de encontros com mercado financeiro nesta semana Durigan terá reuniões em meio a preocupação com cenário fiscal e mau humor dos agentes

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reservou o início desta semana para participar de reuniões e eventos com agentes do mercado financeiro, em São Paulo.

O titular da equipe econômica tem intensificado a agenda de reuniões com representantes do setor, em uma tentativa de reduzir o mau humor dos agentes. Nas reuniões, os investidores falam da preocupação com a situação fiscal do país, da sustentabilidade das contas e da dívida pública e da gestão da dívida federal.

Em uma dessas reuniões, como mostrou O Globo, Durigan tem buscado sinalizar que o governo avalia reduzir o ritmo de crescimento do teto de gastos do arcabouço fiscal. Hoje, o limite é de 2,5% acima da inflação e poderia cair para algo entre 1,5% e 2%.





As eleições têm pesado na Bolsa. Na semana passada, o Ibovespa perdeu 3,23%. A saída de recursos estrangeiros B3, a Bolsa brasileira, tem pressionado a principal referência acionária local. Já o dólar avançou para R$ 5,2171, alta de quase 3% no acumulado semanal.

Nesse cenário, Durigan terá palestras, reuniões e entrevistas com bancos e investidores na segunda e na terça-feira.

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