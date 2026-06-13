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DIPLOMACIA Ministro da Indústria e representante de Trump discutem tarifas em reunião virtual Encontro reuniu representantes dos dois governos neste sábado; tratativas continuam após anúncio de sobretaxas americanas sobre produtos brasileiros

O governo brasileiro e representantes dos Estados Unidos realizaram neste sábado mais uma rodada de negociações sobre as tarifas propostas pela gestão de Donald Trump contra produtos brasileiros. A reunião ocorreu de forma virtual entre o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

Segundo nota divulgada pelo Mdic, também participaram do encontro os embaixadores Audo Faleiro e Maurício Lyrio, além da secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres.

A reunião dá continuidade às conversas iniciadas após a divulgação do relatório final da investigação conduzida pelo governo americano com base na Seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos. O documento serviu de base para a proposta de novas tarifas sobre produtos brasileiros e abriu um período de negociações entre os dois países.

Segundo o ministério, o diálogo terá continuidade nos próximos dias. Uma nova reunião técnica entre representantes do Mdic, do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) está prevista para a próxima semana.

“O ciclo de reuniões prosseguirá e na próxima semana deverá ocorrer outra reunião no nível técnico, a exemplo da realizada na última quinta-feira, 11 de junho, entre representantes do MDIC, do MRE e do USTR”, informou a pasta.

O governo brasileiro busca reverter ou reduzir os impactos das medidas anunciadas por Washington, enquanto tenta preservar canais de negociação com a administração americana. Até o momento, o Ministério não divulgou detalhes sobre os temas discutidos na reunião deste sábado nem informou se houve avanços concretos nas tratativas.

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