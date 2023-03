A- A+

brasília Ministro da Integração direciona atuação para obras e verbas ao seu estado natal Waldez Góes concentra compromissos no Amapá e se empenha para destravar recursos do senador Alcolumbre, que o indicou à pasta

Nome do senador Davi Alcolumbre (União-AP) no governo Lula, o ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, tem se empenhado em atender aliados do Amapá e em destravar o pagamento de emendas parlamentares de seu padrinho político desde que assumiu o gabinete em Brasília. Em pouco mais de dois meses, ele assinou ordens de serviço e anunciou investimentos que somam cerca de R$ 72 milhões em obras e compra de equipamentos financiados com recursos destinados por Alcolumbre. No mesmo período, cumpriu 15 compromissos relacionados ao estado, entre reuniões com autoridades locais, viagens e eventos públicos, numa média de um a cada quatro dias.

O Amapá, onde Góes foi governador por quatro vezes, tem o terceiro menor PIB e a segunda menor população do país, com 774 mil habitantes, pouco menos que a cidade de Osasco (777 mil habitantes), na Grande São Paulo.

Mesmo enfrentando os deslizamentos de terra no Litoral Norte que mataram 65 pessoas, São Paulo ocupou espaço na agenda do ministro menos da metade das vezes, em seis ocasiões. A pasta da Integração Nacional é responsável pela Defesa Civil, que atua em situações de catástrofes naturais. O ministro ainda teve quatro compromissos relacionados ao Ceará — reuniões na sede da pasta. Representantes de Minas, Acre, Maranhão, Roraima e Pará foram recebidos três vezes cada.

Uma das visitas de Góes ao Amapá ocorreu no dia 13 de fevereiro, para assinar a ordem de serviço da obra mais cara da sua gestão como governador: a pavimentação de uma rodovia estadual. Como revelou O GLOBO, o contrato, de R$ 100 milhões, foi anunciado dois dias antes de ele deixar o cargo, em dezembro, e será tocado pela empresa de um suplente de Alcolumbre. A maior parte dos recursos, R$ 58,7 milhões, tem origem em emendas do orçamento secreto destinadas pelo próprio senador.

Após tomar posse como ministro, Góes também assinou a ordem de serviço para a construção de um centro comercial do setor portuário de Santana, segunda maior cidade do estado, com investimento previsto de R$ 6,1 milhões. A exemplo da rodovia, o complexo que vai abrigar cerca de cem lojas também será bancado com recursos enviados por Alcolumbre.

No mesmo município, Góes entregou 1.160 kits açaizeiro extrativista, 15 kits de pesca, 290 coletes salva-vidas, 600 motores de barco e cinco caminhões-pipa — o custo total ultrapassa R$ 3,6 milhões. Na mesma ocasião, o ministro anunciou para os próximos dias a entrega de equipamentos semelhantes que serão destinados a outros nove municípios do estado. Os itens, que somam R$ 9,8 milhões, também foram adquiridos com recursos oriundos de emendas de Alcolumbre.

Apesar da dedicação ao estado, uma ausência chama a atenção na agenda do ministro. Até agora, ele não se encontrou com o prefeito da capital, Macapá, Antônio Furlan (Cidadania), de um grupo político rival do seu. Furlan se elegeu em 2020 ao derrotar Josiel Alcolumbre, irmão do senador, que deve disputar a prefeitura novamente no ano que vem.

"Eles têm essa dificuldade: um, de atender; o outro, de buscar (a agenda), por serem adversários políticos. O que está precisando não vai, porque é adversário, e o que pode ajudar também não convida, porque o outro não quer vir e deixa por isso mesmo. E atrapalha tudo", afirmou Antônio Nogueira, presidente de honra do PT no estado.

Segundo aliados, contudo, o fato de ter um ministro do Amapá favorece investimentos na região.

"O olhar e a vivência do ministro podem nos ajudar a sair de um atraso histórico. Os indicadores da Amazônia são piores em tudo, infelizmente. Para nós representa uma expectativa de alguém que é de casa para que possa nos ajudar a impulsionar o estado", disse o deputado Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), que já teve três encontros com Góes no ministério.

Para adversários, no entanto, Góes utiliza o cargo para fortalecer seu grupo político, de olho em se eleger ao Senado em 2026. Além da caneta de ministro, outro trunfo é a influência na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), subordinada à pasta e que se tornou feudo do Centrão. A estatal teve sua abrangência ampliada até o Amapá pelas mãos de Alcolumbre, que à época presidia o Senado.

"No ministério, Waldez é uma marionete do Centrão", diz João Capiberibe, ex-senador e presidente estadual do PSB no Amapá.

Procurado ao longo da semana passada, o ministro não respondeu. Por meio de nota, a pasta afirmou que Góes recebeu autoridades de 20 estados, incluindo o Amapá.

