Brasil Ministro da Justiça assina ofício pedindo investigação da PF sobre causas do apagão Flávio Dino encaminhou à PF ofício do ministro de Minas e Energia solicitando apuração policial

O ministro da Justiça, Flávio Dino, assinou ofício na tarde desta quarta-feira (16) solicitando que a Polícia Federal inicie uma investigação sobre as causas do apagão no país.

Na noite de terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enviou ofício a Dino pedindo a apuração policial. Esse mesmo ofício foi encaminhado agora à PF. O pedido, então, é de apuração. Não se sabe ainda se um inquérito será aberto.

Pela manhã, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou, porém, que tudo indica que as causas do apagão são técnicas.

