BRASIL Ministro da Previdência deve anunciar aumento no prazo para pagamento de consignado do INSS Representantes dos aposentados afirmam que medida pode elevar ainda mais o endividamento

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, deve anunciar nesta quarta-feira o aumento do prazo máximo de pagamento do crédito consignado para aposentados do INSS e quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência da baixa renda, para 96 meses (8 anos). O prazo atual está em 84 meses (7 anos).

A ampliação vai permitir que os beneficiários tenham uma maior margem para novos empréstimos ou fazer renovações.





Segundo representantes dos aposentados, o aumento do prazo de pagamento não foi negociado com Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), que reúne representantes dos aposentados, setor financeiro, além do governo.

Uma das justificativas do ministério é facilitar o acesso ao crédito. A pasta alega ainda que há pedidos dos aposentados nesse sentido.

Entretanto, para coordenadora do Departamento Jurídico do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sidnapi), Tonia Galleti, a medida pode elevar ainda mais o endividamento dos aposentados.

— A medida não foi negociada com ninguém, não passou pelo CNPS. É uma decisão unilateral. Acho que não faz sentido porque só estica o endividamento das pessoas que já estão endividadas — afirmou Tonia.

Atualmente, há 66 instituições credenciadas ao INSS. A margem de consignação é de 35% do valor do benefício. Os bancos definem as taxas, obedecendo o teto aprovado pelo CNPS.

No mês passado, o CNPS elevou a taxa máxima de 1,66% ao mês para 1,8% ao mês, diante da trajetória de alta na taxa de juros básica de economia (Selic), atualmente em 13,25% ao ano.

