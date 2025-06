A- A+

visita Ministro da Previdência Social Wolney Queiroz visita a Folha de Pernambuco Wolney Queiroz foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, visitou a Folha de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (16). A visita foi acompanhada da chefe de comunicação da pasta, Gisele Federicce, e pela assessora Deine Suruagy.



Wolney Queiroz foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro, pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa, pelo diretor Operacional, José Américo, pelo diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi, e pela editora-chefe da redação, Leusa Santos.



Também estiveram presentes os colunistas Roberta Jungmann, Betânia Santana e Magno Martins, o radialista Tarcísio Regueira (o Bocão) e outros jornalistas do veículo.

Na ocasião, o ministro detalhou as ações do governo federal para identificação, investigação e devolução dos descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ministro da Previdência Wolney Queiroz visita a Folha de Pernambuco | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"Nós descobrimos a fraude, nós apuramos e estamos investigando os responsáveis. Vamos atrás dos culpados e vamos devolver esse dinheiro", declarou o ministro, informando que mais de 3 milhões de beneficiados já contestaram o desconto indevido.

Wolney Queiroz também destacou que o processo de ressarcimento já começou com o uso de recursos federais.



"Eu espero que essa devolução aconteça da forma mais rápida possível para que esse dinheiro volte ao bolso do aposentado que foi indevidamente descontado", afirmou o ministro.



Ainda segundo Wolney, umas das necessidades observadas por ele durante a gestão é de restruturação de agências do INSS e do quadro de funcionários.



"Os idosos têm essa necessidade do atendimento presencial. As agências são inadequadas. É necessário reforçar urgentemente", destacou o ministro.



O presidente do Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, desejou sucesso ao ministro no comando da pasta federal.

"Estou orgulhoso de vê-lo nessa tarefa extraordinariamente importante e dizer que ele seja muito bem sucedido", afirmou Eduardo de Queiroz Monteiro.

