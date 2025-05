A- A+

Presença Ministro da Previdência vai acompanhar atendimentos presenciais nos Correios sobre descontos do INSS Wolney Queiroz diz que a pasta espera cerca de 2 milhões de pessoas busquem uma das 5 mil agências

Leia também

• Correios amplia acesso a aposentados e pensionistas à consulta e contestação de descontos do INSS

• Governo fará busca ativa a eventuais atingidos por descontos indevidos do INSS, porta a porta

• Wolney detalha ressarcimento a vítimas de descontos

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou nesta quinta-feira (29) durante participação no programa “Bom Dia, Ministro”, que ele estará, nesta sexta-feira (30), no Recife para acompanhar o primeiro dia de atendimento presencial dos Correios aos aposentados e pensionistas que sofreram descontos em seu benefício.

“Nós temos uma determinação do presidente de abranger todo o conjunto de aposentados e pensionistas que foram lesados de alguma forma. Eu vou fazer questão de amanhã de manhã ir para uma agência dos Correios, oito da manhã, para receber os primeiros aposentados que chegarem lá em Recife, na agência acho que é dos Guararapes.

Além do ministro, o presidente dos Correios, Fabiano Santos, vai escolher uma agência para fazer esse mesmo trabalho, e o presidente do INSS, Gilberto Waller, também estará em uma das agências do país.

"Vamos entrar em contato com os aposentados e recomendando sempre aos funcionários dos Correios todo carinho, toda atenção, todo cuidado com os nossos aposentados e pensionistas”, afirmou o ministro.

A parceria entre a Previdência Social, o INSS e os Correios foi anunciada no dia 22 de maio. Ao todo, mais de 5 mil agências próprias dos Correios, em todas as unidades da Federação, estarão habilitadas para o atendimento aos serviços de consulta do INSS a partir desta sexta-feira.

Para isso, cerca de 20 mil funcionários dos Correios passaram por um treinamento, de modo a capacitá-los para apoiar principalmente os aposentados, aposentadas e pensionistas que não têm familiaridade com os canais oficiais de consulta: a plataforma Meu INSS e o telefone 135. Após realizada a consulta presencial e cumprido o prazo de 15 dias úteis para análise e apresentação da documentação por parte da associação, o cidadão ou cidadã poderá retornar à agência para validar ou contestar a resposta apresentada pela entidade.

Veja também